Избили и стреляли в военного: на Запорожье задержали подозреваемых

На Запорожье задержали сына бывшего полицейского чиновника. Парень с другом до полусмерти избил солдата и стрелял в него.

Нападение на рядового Нацгвардии произошло в июне. Известно об этом стало накануне, когда поймали подозреваемых. Полиция обнародовала видео с камер наблюдения – на нем двое пьяных молодых людей, щеголяя перед подругами, колотят 22-летнего парня. Когда тот пытался убежать, один из нападавших выстрелил солдату в спину и ноги. Гвардейца в тяжелом состоянии госпитализировали.

Читайте: На камеру избил ветерана АТО: в Николаеве задержали известного блогера

Все это время подозреваемые скрывались в Мелитополе. Оказалось, что один из нападавших – 25-летний сын экс-милиционера из полицейского главка. У парней следователи нашли незарегистрированное помповое ружье.

Оба сейчас в СИЗО. Открыто уголовное производство по статьям Хулиганство и Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Нападавшим грозит до восьми лет за решеткой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в супермаркете Киева мужчина избил семью с 6-летним ребенком.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.