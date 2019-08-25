Избили и стреляли в военного: на Запорожье задержали подозреваемых
На Запорожье задержали сына бывшего полицейского чиновника. Парень с другом до полусмерти избил солдата и стрелял в него.
Нападение на рядового Нацгвардии произошло в июне. Известно об этом стало накануне, когда поймали подозреваемых. Полиция обнародовала видео с камер наблюдения – на нем двое пьяных молодых людей, щеголяя перед подругами, колотят 22-летнего парня. Когда тот пытался убежать, один из нападавших выстрелил солдату в спину и ноги. Гвардейца в тяжелом состоянии госпитализировали.
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Все это время подозреваемые скрывались в Мелитополе. Оказалось, что один из нападавших – 25-летний сын экс-милиционера из полицейского главка. У парней следователи нашли незарегистрированное помповое ружье.
Оба сейчас в СИЗО. Открыто уголовное производство по статьям Хулиганство и Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Нападавшим грозит до восьми лет за решеткой.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в супермаркете Киева мужчина избил семью с 6-летним ребенком.