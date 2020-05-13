Началось тестирование лекарств, ускоряющих выздоровление от коронавируса — ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что существуют лекарства, которые ускоряют выздоровление от коронавируса.
Сейчас эти препараты тестируют на инфицированных. ВОЗ отмечает, что медикаменты не убивают вирус, а лишь облегчают общее состояние и ускоряют выздоровление.
Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, что показало вскрытие тел жертв коронавируса.
2020-05-13
Теги: ВООЗ, Исследования, Коронавирус Covid-19, Ліки