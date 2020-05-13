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Началось тестирование лекарств, ускоряющих выздоровление от коронавируса — ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что существуют лекарства, которые ускоряют выздоровление от коронавируса.

Сейчас эти препараты тестируют на инфицированных. ВОЗ отмечает, что медикаменты не убивают вирус, а лишь облегчают общее состояние и ускоряют выздоровление.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, что показало вскрытие тел жертв коронавируса.

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