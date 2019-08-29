Начало новой истории. Как открывали заседание Верховной Рады IX созыва

Верховная Рада IX созыва, досрочно выбрана 21 июля, начала свою историю. Впервые со времен независимости мы получили парламент с монобольшинством, которую благодаря победе на выборах, образовала пропрезидентская партия Слуга народа. Она и будет действовать в Верховной Раде, как коалиция.

Будет работать в новой Раде Оппозиционная платформа За життя, Европейская солидарность Петра Порошенко, Батьківщина Юлии Тимошенко и партия Голос Святослава Вакарчука. 23 депутата-самовыдвиженцы объединились в группу За будущее. Уже в первый день депутаты обещают работать пока не примут всех кадровых вопросов.

Речь идет о лидерах фракций, их уже выбрали и кандидатур министров. Наибольшая интрига дня – имя нового главы правительства, говорят, им станет Алексей Гончарук. Его предшественник Владимир Гройсман произнес прощальное слово с трибуны и пожелал новым депутатам с министрами успехов и вдохновения на благо страны.

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Этот парламент называют историческим

В новом совете 424 народных депутата. Руслан Стефанчук, которому прогнозируют должность первого вице-спикера, готов к круглосуточной работе.

Торжественное заседание длилось менее часа. Открыли его минутой молчания по погибшим в русско-украинской войне.

С первой минуты заседания на нем присутствовал президент Владимир Зеленский и его четыре предшественника – Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Присягу произнес по традиции старший избранный народный депутат, 78 летний Юлий Иоффе.

После этого каждый письменно подписал присягу и получил официальное удостоверение и нагрудный знак. Среди них и предыдущий президент.

Лидер Голоса Святослав Вакарчук надеется, что парламент будет работать по-новому. И его сила будет в этом помогать.

К слову, законопроект Зеленского об импичменте президента уже в Раде.

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