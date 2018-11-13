Подали в суд. Несколько церковных деятелей Украины выступили против томоса

Некоторые церковные деятели обратились в суд – требуют отменить предоставление томоса об автокефалии. Один из них – епископ Гедеон. Именно он пытается остановить предоставление независимости Украинской православной церкви.

Пожаловался в суд на якобы вмешательство власти в религиозные дела. Речь идет о постановлении парламента об обращении к вселенскому патриарху с просьбой предоставить Украине томос.

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Еще два аналогичных иска – от Городницкого Свято-Георгиевского монастыря на Житомирщине, и бердянской епархии, в Запорожье. Они особо верны Москве.

Впрочем юристы говорят – шансов остановить или даже притормозить процесс предоставления томоса – никаких. Даже если решение Верховной Рады действительно признают вмешательством властей в дела церкви. Но этого не сделает ни один судья.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что мир все больше поддерживает томос для Украины.

Опубликовано Ноябрь, 13 в 17:15



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