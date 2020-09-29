Налоги самых богатых американцев: сколько платит Трамп и почему не обнародует

Налоги Дональда Трампа были темой президентской кампании 4 года назад, оказались в центре внимания они и сейчас. В отличие от своих предшественников, президент Трамп не огласил своих налоговых деклараций.

Расследователи New York Times утверждают, что Дональд Трамп не платил никаких налогов с прибыли 10 прошлых лет, потому что декларировал, что терял больше денег, чем зарабатывал. А став президентом, 2016-2017 годов, он платил $750 налогов в год.

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Пока президент обещает обнародовать свои налоги после аудита, часть американцев говорит, что новостями не удивлены, только получили подтверждение своих опасений.

Кампания Джо Байдена быстро сыграла на этой новости. На странице демократа появился ролик, в котором сравнивается, во сколько раз больше налогов, чем президент Трамп, платят учителя, пожарные и медсестры.

Демократы надеются, что история с налогами действующего президента США поможет активизировать их электорат и убедить избирателей, которые до сих пор колеблются.

Также социологические опросы в Америке утверждают, что Дональд Трамп существенно сократил разрыв в избирательной гонке со своим оппонентом демократом Джо Байденом.