Налог на авто: какие изменения планируются и кто будет его платить

За автомобили среднего класса — ежегодно 25 тыс. грн налога. Это может стать реальностью в случае принятия налоговой реформы, инициированной правительством Украины.

12 мая Кабинет министров проголосовал за проект изменений в Налоговый кодекс, которым увеличиваются ставки налогов и рентных платежей. Кроме увеличения отчислений от продажи недвижимости и доходов, также планируют повысить и транспортный налог.

Согласно новациям, такой налог хотят собирать с владельцев авто, дороже 1,2 млн грн. Ранее роскошью считались автомобили стоимостью от 2 млн 250 тыс. грн.

Читайте: “Серые” АЗС в Украине: какие убытки несет страна из-за деятельности таких станций

Если такой законопроект примут, то 25 тыс. грн ежегодно будут платить владельцы авто не только премиум-класса, но и среднего.

Налог на недвижимое имущество

Жилье может стать дополнительной статьей взыскания налогов.

Если квартира больше 60 кв. м, а дом — больше 120 м, за каждый дополнительный метр придется доплатить.

Подробнее о налоге на недвижимое имущество читайте на Фактах ICTV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.