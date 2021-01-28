Налог на недвижимое имущество: за что нужно платить и можно ли его избежать

Квадратные метры — не роскошь, а дополнительная статья взыскания налогов. Если ваша квартира более 60 квадратов, а дом — более 120 метров, за каждый дополнительный метр придется доплатить — цену определяют сами общины, но не выше полутора процентов от минималки.

— На 1 января 2020 была минимальная заработная плата 4 723 грн. И максимальная ставка налога, которую могут установить органы местного самоуправления — это 1,5%. То есть в 2021 году максимальная ставка налога будет составлять 70 грн 84 коп., — говорит заместитель директора Департамента налогового администрирования физических лиц ГНС Украины Татьяна Мигас.

Налоговики отмечают, что эти налоги остаются в местных бюджетах. Поэтому общины больше всего заинтересованы, чтобы люди не скрывали свои квадратные метры, а вовремя платили.

Налог на дополнительные квадратные метры начисляется на общую площадь вашей недвижимости, а не только на жилую ее часть. Например, если квартира 70 м² — заплатить придется за 10 м², то есть, 700 грн в год. Если жилье в общей собственности без определения метража в натуре, то совладельцы сами должны определиться, кто платит за лишнюю площадь. Поэтому адвокаты советуют заверить не долю, а метры.

Основанием для начисления налога является реестр прав на недвижимое имущество Минюста. Однако в этом реестре могут быть и неточности, а также отсутствие информации.

Таким образом могут могут возникать курьезы: например вы продали квартиру еще пять лет назад, нотариус не внес данные в Государственный реестр, квартира до сих пор числится на вас, а налоговая присылает вам платежки за дополнительные квадратные метры. В таком случае вы должны предоставить налоговой документы о купле-продаже, или еще раз обратиться к нотариусу, чтобы он внес изменения в реестр.

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