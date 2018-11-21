Налог на выведенный капитал: что это такое и почему бизнесменов не все устраивает

Сейчас бизнес платит налог на прибыль, то есть, от выручки отминусовуют расходы компании – например, на зарплату или оборудование. Оставшуюся сумму, налогооблагают. Но не все так просто. К примеру, налоговики могут обрезать расходы.

Хитрят и бизнесмены. Из трехсот тысяч компаний налог платит примерно полторы тысячи. Здесь все насквозь прошито схемами и коррупцией. Обмануть государство очень легко. К примеру, дорисовав себе липовые расходы, или вообще спрятав прибыли в офшорах.

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Облагать сбором только те суммы, которые выводят из бизнеса, должен новый налог. Если прибыль оставляют в бизнесе – приобретая оборудование или что-то другое – ничего платить не надо. Это должно поощрить предпринимателей больше инвестировать в развитие. Экономика будет расти. Так было в Грузии. Правда, эффект страна может почувствовать только через два-три года. До этого, по убеждению Минфина, доходы бюджета могут резко упасть.

Минфин предлагает компромисс – налоговая новинку внедрить только для малых и средних предприятий. И просить их уплатить налог авансом, даже если деньги не будут выводить из бизнеса. На это вроде согласился и МВФ, но бизнес этот вариант не устраивает. Переговоры с валютным фондом продолжаются.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине расширили список тех, кто может не платить налоги на наследство.

Опубликовано Ноябрь, 21 в 19:43



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