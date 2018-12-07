Разделение Кипра: история конфликта и как живут люди по обе стороны “зеленой линии”

Вот уже почти полвека остров Кипр фактически разделен между двумя странами. Грецией и Турцией. 1974 году турки оккупировали около 35% территории острова.

Кипрский конфликт разделил не только территорию, но и жизни людей. Война многим разрушила судьбы. Между странами пока нет никаких дипломатических отношений.

Объединение Кипра висит в воздухе, это вопрос обсуждают. Но на референдуме 2004 оно провалилось. Нет – сказали Греки, которые являются частью ЕС, следовательно, боятся потерять привилегии.

Главный город острова Кипр, Никосия, является единственной столицей мира, разделенной на две части. Южная часть острова является членом Евросоюза. По линии разграничения Никосия превращается в Левкошу. Северная часть острова признана только Турцией.

“Зеленая линия” посреди города разделила Кипр на две части. Буферная зона появилась через год после переворота 1974, который принес на Кипр греческий военный режим, так называемые “черные полковники”. Мол, Кипр – это Греция. При том, что остров с 1960 стал независимым после отказа Великобритании от колониальных претензий. Турция, учитывая события, решила защитить турецко-язычное население острова и ввела 40-тысячный военный контингент. Под ее контролем оказалась более трети острова.

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Вопрос объединения Кипра висит в воздухе, об этом думают по обе стороны линии разграничения. Тем не менее, на референдуме 2004 года вопрос объединения Кипра провалилось. О следующем референдум пока не идет.

Вчера Факты ICTV писали, как на Кипре делают самогон из винограда.

Опубликовано Декабрь, 07 в 14:07



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