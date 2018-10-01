Путешествия, смелые образы и спортзал – жизнь пожилых людей в Украине и за рубежом
Стильная прическа, широкая улыбка. Сначала даже трудно поверить, что госпоже Уршуле – 67. И она уже 10 лет – пенсионерка.
На интервью у госпожи Уршулы нет много времени. Ей еще надо успеть в спортзал. Но больше всего любит путешествовать. Польская пенсия позволяет. Бывший кассир получает 2 тыс. злотых в месяц. Это примерно 15 тыс. грн.
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Каждый четвертый житель Кракова – сеньор. Так здесь называют тех, кому за 60. Городская власть строит для пенсионеров клубы по интересам. Занятия здесь – бесплатные. А нуждающихся принимают в центрах социальной помощи.
Пенсионерка из Киева Надежда Михайловна тоже ходит в спортклуб. Правда, не тренироваться, как госпожа Уршула, а работать.
Алла Рогозина из Луцка на пенсии только жить начала. Фиолетовые волосы, яркая одежда. И самочувствие не на 60.
К слову, волонтерские службы и домашняя помощь – как живут пенсионеры в Греции.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!