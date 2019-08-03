Двойная ферментация и особая технология. Как делают крафтовое пиво в Украине

Пиво во Львове варят более шести веков, а в последние годы делают ставки на авторские рецепты. Крафтовое производство отнимает больше времени и усилий – говорит Юрий, но результат впечатляет. И делится особой технологией двойной ферментации – просто в самом сердце пивоварни.

Пивовары экспериментируют со вкусами и ингредиентами, например, варят пиво с шишками свежего хмеля, цветами бузины или подсолнечника.

Во Львове создают праздничную атмосферу, ведь европейская тенденция – пиво это не о количестве выпитого, а о вкусе. И своему уникальному продукту дают яркие названия – чтобы запомнились и украинцам, и иностранцам.

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Пиво в Квасах варят, потому что здесь вкусная вода. Это первый и едва ли не самый главный ингредиент хорошего пенного напитка.

С виду простое зерно, но это основной ресурс пивоваров – солод. Его проращивают, в особом порядке высушивают и прожаривают. От прожарки зависит, какое будет пиво – светлое или темное.

Именно хмель насыщает пиво различными ароматами и вкусами.

Варка пива – по-настоящему магический процесс. Затереть зерно, отфильтровать, прокипятить, охладить – процесс длится от восьми до 16 часов. Затем напиток будет месяц бродит в котлах.

К слову, чим корисне пиво і скільки можна пити.

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