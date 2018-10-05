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Двойная выгода и энергосбережение – новейшая ферма на Львовщине

Семья Черепаниных оставили бизнес и квартиру в Испании, вернулись домой, купили землю, полуразрушенный свинарник переоборудовали в современную конюшню, приобрели технику и засеяли пастбища. Теперь их ферма поражает опрятностью и технологичностью. Здесь даже пастбище оборудовано системой водоснабжения.

Здесь одна корова днем ​​дает не менее 30 литров молока – это вдвое больше чем на обычных фермах. А все потому, что сеют витаминизированные травы. Причем пасут рогатых ежедневно на другом участке.

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Заботятся о них молодые предприниматели, которых поддерживает и обучает канадское правительство уже 4 год подряд. Для животных специально обустраивают пастбища, засевают насыщенную витаминами траву.

10 коров могут обеспечить работой одного члена семьи. И заработок на уровне 10-15 тысяч гривен в месяц.

К слову, Факты ICTV сообщали, что депутаты предложили компромисс по “соевой поправке” в защиту фермеров и переработчиков

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