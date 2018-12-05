Благодарность за спасенные жизни: на передовой приветствуют волонтеров

На Донецком направлении боевые действия длились около восьми населенных пунктов, от Авдеевки к Старогнатовке. На Приазовье оккупанты применяли минометы 82 калибра, вооружения БМП и гранатометы. Традиционно горячие точки на Мариупольском направлении Широкино, Водяное и Талаковка.

Именно на Приазовье пророссийские боевики продолжают вести огонь из домов мирных жителей. В частности, с оккупированных Саханки и Пикузов, при этом хорошо знают, что украинские армейцы не откроют огонь по гражданским.

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Как и во всем мире, на передовой сегодня приветствовали волонтеров. Тех, кто первыми пришел на помощь армии, в частности благодарность – медикам за спасенные жизни. Немало бывших волонтеров сейчас и сами в рядах вооруженных сил.

Морской пехотинец, а в прошлом журналист – Лариса Малая начала помогать армии с началом боевых действий. Два года назад подписала контракт. Вспоминает, было время, когда для покупки противокумулятивных экранов на БТРы пришлось даже продать семейную реликвию – Библию.

К слову, ВСУ продвинулись на 1,2 км и освободили село под Волновахой – волонтеры.

Опубликовано Декабрь, 05 в 19:26



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