Ухудшение ситуации в Италии и план восстановления экономики в США — коронавирус в мире

Уже почти два миллиона человек в мире заразились коронавирусом. Умерли 119 тыс. 666 человек. Излечились почти полмиллиона.

Ситуация вновь ухудшилась в Италии — количество смертей возросло. В Соединенных Штатах зараженных уже более полумиллиона. А президент США Дональд Трамп заверил: вскоре представит план восстановления экономики всей страны.

Об эпидемической ситуации в мире — смотрите в сюжете Оксаны Лотоцкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, когда мир вернется к нормальной жизни.

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