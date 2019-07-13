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Погода на выходные в Украине: тепло обещают только на юге страны

Выходные погодой не порадуют – прогнозируют синоптики.

Хотя температура и поднимется на несколько градусов, значительного потепления ждать не стоит. Воздух прогреется от 20 до 24 градусов, в большинстве областей будут ливни.

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Солнечную погоду обещают только Югу – там до +26, но жара вернется уже через неделю.

Напомним, 8 июля из-за непогоды в Украине 132 населенных пункта в семи областях Украины были обесточены.

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