Погода в Киеве побила температурный рекорд

В Украине ухудшение погоды синоптики обещают уже с 7 ноября. Тогда и ожидают первого снега.

А вот октябрь у нас уже установил рекорд – стал самым теплым за последние 140 лет!

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Сегодня же ночью температура воздуха в столице держалась около плюс 12-ти.

Это уже повторение рекорда 2013 года, говорят в Центральной геофизической обсерватории. Сегодняшнюю ночь синоптики также прогнозируют комфортно теплой – плюс 9-11.

К слову, Факты ICTV рассказывали о прогнозе погоды на ноябрь.

Опубликовано Октябрь, 30 в 22:02



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