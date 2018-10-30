Погода в Киеве побила температурный рекорд
В Украине ухудшение погоды синоптики обещают уже с 7 ноября. Тогда и ожидают первого снега.
А вот октябрь у нас уже установил рекорд – стал самым теплым за последние 140 лет!
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Сегодня же ночью температура воздуха в столице держалась около плюс 12-ти.
Это уже повторение рекорда 2013 года, говорят в Центральной геофизической обсерватории. Сегодняшнюю ночь синоптики также прогнозируют комфортно теплой – плюс 9-11.
К слову, Факты ICTV рассказывали о прогнозе погоды на ноябрь.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-30
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