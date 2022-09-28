Угрожали взять в плен детей. Как рашисты издевались над жителями Харьковщины

На Харьковщине жители населенных пунктов, пробывшие полгода в оккупации, эвакуируются лодкой через огромное Печенежское водохранилище. Спасаются семьи с детьми, пенсионеры и те, кто пережил страшные мучения плена. В основном это жители Волчанска, Хотимли и других небольших сел

Люди боятся возвращения русских военных. Рассказывают, что путь по суше опасен и может длиться более пяти часов. Поэтому лодка там является единственным доступным транспортом.

Среди людей, которые переплывали на безопасную территорию, был Игорь — житель Лосовки. Его семья более полугода выживала в оккупации без еды и лекарств. Из-за того, что мужчина защищал нашу страну в АТО, рашисты захватили его в плен. Там он пробыл 44 дня.

– На руки одевали провода, на уши прищепки и били током. Я полторы недели был синий. Били так, что думал убьют. Даже не знаю, как я оттуда вернулся, – рассказывает Игорь.

Российские палачи требовали, чтобы мужчина сдал своих собратьев. Угрожали взять в плен детей, младшему из которых 5 лет.

Пострадала от рашистов и семья жителя Волчанска Сергея. У него есть сын и семимесячная дочь. Он тоже прошел через пыточную россиян. Из-за нехватки пищи, медикаментов и стресса у его жены исчезло молоко. Рассказывает, что продукты для малышей добывали, как могли.

Ежедневно на лодке через Печенежское водохранилище доставляют гуманитарную помощь и пакеты для родственников. Переправлять все это людям помогают полицейские.

Так что ежедневно здесь с обеих сторон собираются жители — иногда в очередях было до сотни человек. Они радуются, что дождались освобождения своих родных городов и сел, однако страх снова пережить оккупацию заставляет эвакуироваться.

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