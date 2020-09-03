Угрожают забирать детей из-за участия в митингах — ситуация в Беларуси

В Минске накануне продолжались суды против задержанных во время акций 1 сентября. Тогда под стражу взяли 75 человек, десять из которых — журналисты. Наказали штрафами и арестами от 5 суток до 200. Все за якобы нарушение порядка организации массовых мероприятий.

Юристы сообщают, в школах родителей запугивают тем, что за участие в акциях семьи будут признавать неблагополучными и отбирать детей. Родителей заставляют подписывать предупреждение об этом.

Но белорусы продолжают протесты. Для акций придумывают различные формы и места — живые цепи уже традиция, также танцуют и поют патриотические песни на улицах и в торговых центрах.

Одна из акций прошла накануне в белорусской столице, называлась Мы — котики. Ее сосредоточили необходимости правдивого освещения в СМИ происходящего в стране.

Лукашенко все еще живет в собственном мире: объясняет — с должности не идет, чтобы якобы спасти страну. Оппозиционеров называет урками и прикорытниками и утверждает — если они придут к власти, в стране начнется резня. Также Лукашенко утверждает, что его поддерживают миллионы граждан.

Новых штрихов к портрету Лукашенко добавляют дипломаты, которые имели с ним дело. Бывший президент Европейского совета и председатель Европейской партии Дональд Туск рассказал — 2014 года, когда начался кризис в Украине, и Минск согласился быть посредником на переговорах между Украиной, ЕС и Россией, Лукашенко предлагал создать украинско-белорусский союз, который бы возглавил в качестве президента.

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