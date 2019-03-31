Погрешность сведена к минимуму: как проводят Национальный экзит-пол

По мнению социологов, данные Национального экзит-пола смело можно считать неофициальным результатам голосования украинцев. Чтобы уменьшить погрешность к минимуму, опросы проводятся по всей Украине, в течение всего дня волеизъявления.

Исключение составляют лишь закрытые типы участков, где голосуют военные, заключенные и тому подобное. Именно поэтому на всех предыдущих выборах разница между данными экзит-полов и итоговыми результатами ЦИК составляла менее 2%.

Почти 17 тыс. украинцев приняли участие в опросе Национального экзит-пола. На выходе с 400 участков по всей Украине интервьюеры со специальными бейджами предлагали, каждому 12-тому избирателю, заполнить специальный опросник.

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Нужно было отметить: пол, возраст, образование и кандидата, за которого проголосовали и собственноручно опустить анкету в специальный ящик. Но, несмотря на простую и анонимную процедуру, соглашаются не все.

Начиная с 12-ти, каждые 3 часа интервьюеры из Киева и всех областей в телефонном режиме отправляют данные в социологические центры. Здесь их обрабатывают, но держат в секрете вплоть до закрытия участков.

Национальный экзит-пол совместно проводят сразу три социологические центры: КМИС, Фонд Демократические инициативы и Центр Разумкова. Поэтому в отличие от других опросов, организованных по заказу некоторых политических сил, цифры – максимально приближенные к официальным результатам выборов президента Украины.

К слову, результаты экзит-пола: почему итоги ожидаемые.

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