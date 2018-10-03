Улучшим столицу! В Киеве создадут фонд развития имени Владимира Поляченко

Никакая деятельность, которая происходит в городе, не должна ухудшать жизнь киевлян. Под таким лозунгом состоялось учредительное собрание, которое имело цель создание фонда содействия развития Киева имени Владимира Поляченко.

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Среди важнейших вопросов: обсуждение концепции развития города Киева, проведение семинаров, круглых столов.

Поэтому, главной задачей фонда определено создание концепции перспективного развития города Киева и Генерального плана города до 2040 года.

К слову, развитие портовой инфраструктуры усилит энергобезопасность Украины.

Опубликовано Октябрь, 03 в 20:26



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