В Великобритании открыли бесконтактный магазин — что это и как работает

Покупатели в восторге: в Лондоне открыли бесконтактный магазин

Ни продавцов, ни очередей, ни охранников. В Лондоне открыли магазин без персонала. Покупатели могут зайти, взять нужные товары, а на выходе из финансовой карточки списываются деньги.

Такую технологию называют бесконтактным магазином. И их уже скоро будет становиться все больше. Как это работает и в чем преимущество — далее в материале Фактов ICTV.

Будущее уже рядом. В Великобритании открылась бесконтактная лавка, в которой нет ни продавцов, ни охранников. Покупатели просто заходят, сами выбирают товары и получают чек на телефон, деньги автоматически списываются с карты.

Чтобы воспользоваться новыми технологиями, нужно скачать специальную программу — этим и занимаются клиенты, прежде чем зайти внутрь.

Сначала нужно зарегистрировать смартфон на входе, а потом свободно выбирать товары. На телефоне будет появляться стоимость каждой покупки. За клиентом следят камеры — программа отслеживает передвижения и все, что покупатель взял в руки.

— Когда вы заходите в магазин, за вами постоянно следят камеры. Но все покупатели остаются анонимными. Программа специально закрывает лицо. Мы не собираем информацию о наших клиентах, — отметил генеральный директор компании-разработчика Майкл Гебей.

Легко выбирать не только упакованные товары, но и, например, овощи. Продукты можно взвесить, а система сразу показывает цену. Первые клиенты магазина находились в восторге.

Лозунг нового магазина — никаких очередей и проверок. И жители Лондона оценили скорость закупки товаров.

— Возвращаясь вечером с работы, я постоянно стою в очередях. А сейчас потратила гораздо меньше времени на покупку — просто взяла то, что хотела, и ушла, — отметила клиентка Камила Басу.

Первым в британской столице бесконтактный магазин открыл интернет-гигант Amazon, поэтому эту технологию будут использовать все чаще.

— Сейчас многие компании работают над такой технологии. Лондон — очень дорогой город, а владельцы магазинов тратят немалые деньги на зарплаты продавцов. Если же клиент может обслужить себя сам, то инвестиция в ноу-хау окупится очень быстро, — отметила эксперт Клэр Бейли.

Во время эпидемии коронавируса такие магазины еще и сохранят здоровье, ведь люди не будут скапливаться в очереди и не будут иметь контактов с продавцами.

Британская ритейл-сеть обещает запустить десятки подобных магазинов — прежде всего в районах с большим потоком покупателей и там, где живут работники из компаний высоких технологий, которые точно оценят инновационный подход.

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