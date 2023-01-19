Пока море под запретом. Одесситы на Крещение ныряют в бассейн под открытым небом

Сегодня верующие восточного обряда празднуют Крещение. В этот день украинцы ныряют в прорубь. Одесситы традиционно ходят на море, но в этом году из-за минной угрозы пляжи закрыты, а купание запрещено.

Но одесситы быстро нашли альтернативу морским ныряниям — устроили купание на одном из главных пляжей города в бассейне под открытым небом.

За правопорядком на пляжах следят полицейские и военные. Отмечают, минная опасность до сих пор сохраняется, поэтому купаться в море на Крещение, как и в любой другой день, категорически запрещено.

Впрочем, места для купаний на Крещение все же обустроили – 21 специальную зону на водоемах в области. Для этого предварительно дно рек и прудов обследовали водолазы. Около сотни спасателей должны следить за безопасностью людей. И все же напоминают элементарные правила.

Купание в ледяном море 19 января для большинства одесситов действительно традиционно. Впрочем, в той же Православной церкви Украины говорят, морская вода в этот день не является особенной. Поэтому также просят горожан воздержаться от купаний и верить, что в следующем году отметим Крещение масштабными гуляниями, вместе с победой.

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