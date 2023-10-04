Пока в Красноярске горит завод, ВСУ уничтожают БК в Донецкой области! Новости Факты ICTV за 04.10.2023

— ДТП с участием украинцев в Венеции – детали катастрофы;

— Обстрел Херсонской области 04.10.2023 — 10 российских авиабомб по Бериславскому району;

— Обстрел Харьковской области 04.10.2023 – россияне сбросили авиабомбу по центру поселка;

— Два миномета и состав БК — оккупанты проиграли поединок в Донецкой области;

— Бавовна в Красноярске;

— Россияне сбили под Токмаком собственный истребитель Су-35;

— Третий раз в истории Украины донором посмертно стал ребенок;

— МВФ снова открыл свое постоянное представительство в Киеве.

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