Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Пока в Красноярске горит завод, ВСУ уничтожают БК в Донецкой области! Новости Факты ICTV за 04.10.2023
— ДТП с участием украинцев в Венеции – детали катастрофы;
— Обстрел Херсонской области 04.10.2023 — 10 российских авиабомб по Бериславскому району;
— Обстрел Харьковской области 04.10.2023 – россияне сбросили авиабомбу по центру поселка;
— Два миномета и состав БК — оккупанты проиграли поединок в Донецкой области;
— Бавовна в Красноярске;
— Россияне сбили под Токмаком собственный истребитель Су-35;
— Третий раз в истории Украины донором посмертно стал ребенок;
— МВФ снова открыл свое постоянное представительство в Киеве.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 12:30 (04.10.2023).
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