Пока возили между больницами: в Сумах умерла женщина с подозрением на Covid-19

В Сумах 79-летняя бабушка умерла, пока ее возили между больницами. Два заведения отказали принимать больную несмотря на то, что бабушка была в крайне тяжелом состоянии, имела температуру, высокий уровень сахара в крови и еще и подозрение на коронавирус.

В инфекционной больнице ей сделали быстрый тест на Covid-19 — он дал отрицательный результат, и женщину направили в другую больницу, где ей тоже отказали из-за критического состояния.

Полиция отрыла уголовное производство по факту непредоставления своевременной помощи медработниками. Управление здравоохранения пока ничего не комментирует. Результата ПЦР-теста еще нет, поэтому сказать наверняка, была ли женщина больна коронавирусом — невозможно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что от коронавируса гибнут целые семьи, массово заражаются монахи и верующие.

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