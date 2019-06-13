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Факты / Видео / Украина

Залатанные и разгерметизированные: насколько безопасны самолеты украинских авиакомпаний

Украинским самолетам в среднем по 20 лет. Часто маленькие компании находят старые машины буквально на свалках других стран – в частности в Америке. Берут в лизинг, ремонтируют старыми деталями и зарабатывают деньги на простых людях.

Июнь 2018. В аэропорту Киев самолет компании Bravo со 169 пассажирами на борту на скорости выкатывается за посадочную полосу. А во Львове в мае этого года во время посадки самолета компании Yanair было подозрение на разгерметизацию. В результате, судам этой авиакомпании Госавиаслужба запретила летать.

В Госавиаслужбе ограничились отпиской. Мол, тщательно следят за безопасностью, а нарушителей штрафуют. А следить есть за чем. К примеру, в Европе судна служат вдвое меньше времени. Самый новый флот у компаний МАУ и SkyUp – машинам около 11 лет. Самый старый – в Моторсичи. Их АН-24 – 44 года.

Украинские авиакомпании самолетов McDonell Douglas имеют несколько – всем около 30 лет. А еще есть старенькие Airbus и Boeing. По номеру борта можно проверить, что некоторые работали в Филиппинах, Афганистане, Эритрее.

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Старенькие суда часто прибывают с авиабазы ​​штата Аризона, ее называют кладбищем самолетов. Здесь хранят и лайнеры, которые уже свое отработали, и те, которые еще могут подняться в небо. Украинские авиакомпании берут их в лизинг и гоняют, как новые. А для ремонта используют старые детали.

В плотном графике рейсов времени на ремонт не предусмотрено. Отсюда и постоянные задержки. Лишь недавно правительство заставило перевозчиков иметь резервный борт. А вот амбициозные планы министра инфраструктуры уже в этом году запретить летать судам, которым за 20, провалились. Просто нет денег.

Между тем, некоторые авиакомпании и сами начинают искать пути, как обновить свои авиапарки. Потому что дорого не только покупать новые суда, но и летать на старых. Но несмотря на скандалы, задержки рейсов и аварийные посадки, небо украинцев не пугает. В прошлом году пассажиропоток украинских аэропортов превысил 20 млн. Это на четверть больше, чем в 2017-м.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Boeing нашел бракованные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX.

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