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Андрей Почтев

Полиция вывозит детей из опасных районов Запорожья: сколько еще остается в опасности

В Запорожье продолжается эвакуация детей из прифронтовых поселков и городков. С ее начала в списке на принудительный выезд было более полусотни несовершеннолетних. Сейчас он значительно сократился: осталось всего 10 фамилий. Накануне эвакуационный отряд полиции доставил из Степногорска родственникам в Запорожье еще одного ребенка – 13-летнюю сироту Машу, которую воспитывала бабушка. Правда, сама пенсионерка покидать родительский дом отказалась.

По Степногорску россияне каждый день стреляют из артиллерии и самолетов. У подъезда эвакуационный бус полиции бабушка с внучкой уже ждали. Марии копы надели бронежилет и шлем. Ее бабушка Антонина говорит, что в их доме почти не осталось жильцов: большинство уехали. Правда, сама она ехать в эвакуацию не собирается – только проведет внучку в Запорожье. Вернется, потому что, говорит, надо ухаживать за животными – за тремя собаками и трем котом.

— В настоящее время, у нас осталось в Степногорске три семьи с детьми, в них воспитывается четверо детей, – отметила старший инспектор ювенальной превенции Васильевского районного управления полиции ГУ ЧП Украины в Запорожской области Наталья Шишкова.

Девочка прихватила с собой только кучку вещей. Но семье помогут, – уверяют волонтеры.

Принудительная эвакуация детей из пяти населенных пунктов, среди которых Степногорск, в Запорожье была объявлена в конце августа. Власти подсчитали – вывезти следует 54 несовершеннолетних. С тех пор удалось эвакуировать подавляющее большинство. Возле линии огня остается только десять детей.

Евакуація, Запорожье
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