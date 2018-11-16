Полигон для нового оружия и утилизации боеприпасов. Как Россия использует Донбасс

Россия продолжает использовать территорию Донецкой и Луганской областей, как полигон для утилизации старых боеприпасов. И для испытания нового оружия и техники.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что российские военные поставляют на Донбасс снаряды и мины 1970 года изготовления, большинство из которых идет на утилизацию. Но, при этом, именно на оккупированных территориях оккупационные войска испытывают новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы и разведки. Системы Реппелент-1 и Силок рассчитаны, в том числе, и для противодействия работы беспилотников.

Смотрите: Маленькое расстояние к противнику и ежедневные провокации – в Приазовье горячо

На самой передовой, по словам украинских воинов, враг активно укрепляет свои позиции.

Накануне российско-оккупационные войска нанесли мощный минометный удар по поселку Южное. Всего за несколько часов боевики выпустили 150 мин калибром 82 и 120 мм. Обстрел вели из жилых кварталов временно оккупированной Горловки. Мины калибра 120 мм полностью уничтожили 2 дома местных жителей.

К слову, в России угрожают “за минуты” закрыть Азовское море.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Маленькое расстояние к противнику и ежедневные провокации – в Приазовье горячо
Еда от военных, отопления брикетами: какой будет зима на передовой
Первая помощь на передовой: как работают медики и распространенные ранения
Гранатометы и стрелковое оружие. Где на Донбассе было горячо
ВСУ в день “выборов” в ОРДЛО уничтожили двух боевиков
ЗСУ ООС Донбас
Потери на Донбассе: погибли двое военных
Сутки на Донбассе: враг бил из минометов, ранены двое военных
Под Мариуполем горячо: оккупанты стреляют из минометов

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка