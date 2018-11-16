Полигон для нового оружия и утилизации боеприпасов. Как Россия использует Донбасс

Россия продолжает использовать территорию Донецкой и Луганской областей, как полигон для утилизации старых боеприпасов. И для испытания нового оружия и техники.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что российские военные поставляют на Донбасс снаряды и мины 1970 года изготовления, большинство из которых идет на утилизацию. Но, при этом, именно на оккупированных территориях оккупационные войска испытывают новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы и разведки. Системы Реппелент-1 и Силок рассчитаны, в том числе, и для противодействия работы беспилотников.

Смотрите: Маленькое расстояние к противнику и ежедневные провокации – в Приазовье горячо

На самой передовой, по словам украинских воинов, враг активно укрепляет свои позиции.

Накануне российско-оккупационные войска нанесли мощный минометный удар по поселку Южное. Всего за несколько часов боевики выпустили 150 мин калибром 82 и 120 мм. Обстрел вели из жилых кварталов временно оккупированной Горловки. Мины калибра 120 мм полностью уничтожили 2 дома местных жителей.

К слову, в России угрожают “за минуты” закрыть Азовское море.

Опубликовано Ноябрь, 16 в 19:49



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.