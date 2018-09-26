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Поликлиника без очередей: как работает онлайн-запись к врачу в Дрогобыче

Поликлиника без очередей и бумаг – существует. В Дрогобыче Львовской области записаться к врачу можно онлайн, прямо со своего смартфона. Так же онлайн горожанам доступны их медицинские карты – где вся информация о состоянии здоровья.

То к чему вся Украина только идет – внедряя медицинскую реформу – в Дрогобыче работает с 2017 года. Причем для городских властей – электронная поликлиника обходится всего 50 тысяч гривен в год.

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Те, кому разбираться со смартфоном или компьютером сложно – могут по привычке звонить или подходить к регистратуре.

Дрогобыччане такие новации оценили. Ежемесячно количество пациентов, которые самостоятельно регистрируются к врачу он-лайн, возрастает на несколько тысяч. В августе сервисом воспользовались почти 11 тысяч горожан.

К слову, Факты ICTV сообщали, что ГСЧС требует закрыть 33  ТРЦ, школы и больницы Киева

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