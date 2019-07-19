Пленные украинские моряки получат двухкомнатные квартиры в Одессе

19 июля вернулись из Москвы родственники пленных моряков. Они с нетерпением ждут освобождения всех наших ребят и приятно поражены известием, что всем 24 морякам купят новое жилье. Купить его Президент Владимир Зеленский попросил бизнесмена и мецената Виктора Пинчука. Об этом глава заявил на встрече с бизнесом в конце июня. Фонд Виктора Пинчука отреагировал быстро и уже ищет современное, качественное жилье с развитой инфраструктурой.

Поезд Москва-Одесса привез в Киев новую большую семью. Именно так теперь называют себя родственники заключенных в России украинских моряков. Они чрезвычайно разочарованы продолжением ареста для всех пленных ребят. Но родители уверяют – они держатся устойчиво.

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Матери не столь оптимистичны. Для многих женщин эта поездка на судилище в Москву была уже третьей. На этот раз, заметили некоторое смягчение со стороны россиян, поэтому появилась надежда.

Надежду укрепляет и известие, что все 24 моряка-героя получат новое жилье. Это им пообещал Президент Владимир Зеленский, который обратился с таким предложением к Виктору Пинчуку.

В Фонде Виктора Пинчука радостью откликнулись. Потому что знают: 70% пленных не имеют, где жить. Кто-то ютится в общежитии, кто живет с родными или снимает квартиру. Поэтому новая двухкомнатная квартира, а именно такие обещают морякам, будет более чем кстати.

В настоящее время решили и почти все юридические сложности. Ведь все моряки должны были оформить нотариальные доверенности на своих родственников. Здесь изрядно помогли украинские консулы и уполномоченный по правам человека. Все поручения уже привезли. Родственники наших героев такими новостями несколько смущены, но поражены приятно.

Но сейчас дело за государством, которое должно задействовать все рычаги давления на Москву и добиться скорейшего освобождения всех украинских моряков, которые находятся в плену почти 8 месяцев.

Напомним, Украина передала России ходатайство относительно освобождения 24 военнопленных моряков под личное обязательство омбудсмена Людмилы Денисовой.

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