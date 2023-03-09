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Факты / Видео / Оксана Михайлова

Пленных пугали расстрелом! 130 украинских бойцов вернулись домой

Оксана Михайлова Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта

Накануне домой вернулось 130 наших защитников и защитниц. Среди них армейцы, пограничники, нацгвардейцы и тероборонцы, в том числе защитники Азовстали, а также захваченные в плен под Бахмутом и Соледаром.

Освобождены из плена и 4 женщины. Самому младшему пленнику всего 20, самому старшему вот-вот исполнится 64 года.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину удалось вернуть домой около 2 тыс. человек. Но каждый раз это требует огромных усилий.

Освобожденные неохотно рассказывают о плене. Их до последнего запугивали россияне. И это постоянная практика, говорят в координационном штабе.

Но добравшись до Родины, пленные невероятно рады стоять на родной земле и держать в руках украинский флаг. Освобожденных сразу просят помочь найти других пленных.

Фактически в каждом обмене есть люди, которых считают пропавшими без вести. Освобождение таких – работа еще более сложная, но никто не сдается.

– Понятно, что в плену находятся еще немало наших защитников и защитниц, работа над этим продолжается, я думаю, что в ближайшее время мы услышим хорошие новости, – подчеркнул представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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