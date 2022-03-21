Половина солдат едва ходит: оккупанты в телефонных разговорах рассказали о состоянии армии РФ

Перехваченные телефонные звонки российских захватчиков говорят о том, что военные РФ деморализованы.

По данным военно-политического руководства, в России 60-70% уцелевших солдат. Правда, в такие цифры не верят сами оккупанты, поскольку знают, какое положение дел у них на самом деле.

В телефонных разговорах рассказывают – в некоторых бригадах выжить удалось едва 20% личного состава.

— 302 человека не могут досчитаться. Ты представляешь? 302! Это из нашей части только. И это кроме тех, которых уже нет и которые лежат в больницах, — сказал оккупант в телефонном разговоре.

Компенсировать потери новыми поставками “пушечного мяса” из России Кремль не торопится. Активно привлекает для этого так сказать “ополченцев”. Чтобы было понятнее, простых людей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые и оружия никогда в жизни в руках не держали.

– Эти люди вообще не стреляют. Я думал, что они добровольцы, ополченцы вот эти из Донбасса. А их менты забирали прямо. Человек стоит со снайперкой, смотрю, у него глаза вообще заплыли. Говорит: Какой из меня снайпер? Я одним глазом вообще не вижу! Половина едва ходит просто! — сказал оккупант в телефонном разговоре.

Из-за колоссального сопротивления украинцев и профнепригодности российской армии, противник терпит немалые, не только человеческие, потери. Количество уничтоженной вражеской техники поражает и самих оккупантов.

– У нас реально не осталось. Все уже. Из бригады последние 5 машин пригнали. Все, больше ничего нету. Пустая бригада стоит. А было около 100-120 машин, – сказал оккупант в телефонном разговоре.

Дотла развеялся и миф о могущественных кадыровцах, которые готовы выполнить любой приказ Путина. Теперь весь мир называет их ручным “TikTok войском” кровавого диктатора. Хотя о каком TikTok может идти речь, если соцсети в России теперь тоже под замком?

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