Польша строит стену на границе с Беларусью

Польша завершает строительство стены длиной 150 км на границе с Беларусью.

Забор из колючей проволоки высотой 2,5 метра. Варшава сделала это, чтобы ограничить поток нелегальных мигрантов из Беларуси.

За день задерживают около сотни нелегалов.

Минск целенаправленно создает миграционную кризис — беженцев из Азии привозят к границе с ЕС и белорусские силовики переводят через свою часть границы. Таким образом Лукашенко мстит за позицию Европы по его режима.

Мигрантам легко выдают визы в Беларусь, а затем официальные лица даже рассказывают, к кому обратиться, чтобы перейти границу, а белорусские пограничники сопровождают нелегалов до границы с ЕС.

Специалисты уверены, что все это происходит при непосредственном участии Кремля. Ведь, например, попасть из Ирака в Минск можно только через российскую территорию.

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От наплыва нелегальных мигрантов почти два месяца страдает Литва. С тех пор как белорусский истребитель принудительно посадил в Минске самолет с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту, Евросоюз ответил санкциями и закрыл небо для белорусских самолетов. Лукашенко решил отомстить.

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