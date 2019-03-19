Польша не позвала Путина на 80-ю годовщину начала Второй мировой

Польша отказалась приглашать Путина на 80-ю годовщину со дня начала Второй мировой войны.

Ждут только представителей стран-членов Евросоюза, НАТО и государств Восточного партнерства. Это Беларусь, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан и Грузия.

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“Приглашение имеют современный, а не исторический характер”, – сообщили в канцелярии президента Польши. Торжественные мероприятия пройдут в этом году в сентябре.

К слову, разведка США будет сотрудничать с Украиной для борьбы с агрессией РФ.

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