Польша, Турция и Египет: топ-10 стран по предпочтениям украинцев

Польша остается самой популярной страной среди украинцев. За последние полгода ее посетили почти 2 млн наших граждан.

На втором месте – Турция. Там с Нового года побывало более 700 тыс. украинцев. Это в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще наши соотечественники стали ездить в Египет после карантина. Он на третьем месте.

В десятке популярных для украинцев стран также Венгрия, Россия, Румыния, Беларусь, Словакия и Молдова.

Замыкают этот список Объединенные Арабские Эмираты.

Среди иностранцев, которые чаще всего приезжали в Украину, стало больше турок, немцев и американцев.

Украинцы могут свободно путешествовать уже в 14 стран Евросоюза. Об этом 26 июля сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В перечень попали Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия.

Запрет на путешествия действовал для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Фото: Unsplash

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