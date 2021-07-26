Польша, Турция и Египет: топ-10 стран по предпочтениям украинцев
Польша остается самой популярной страной среди украинцев. За последние полгода ее посетили почти 2 млн наших граждан.
На втором месте – Турция. Там с Нового года побывало более 700 тыс. украинцев. Это в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чаще наши соотечественники стали ездить в Египет после карантина. Он на третьем месте.
В десятке популярных для украинцев стран также Венгрия, Россия, Румыния, Беларусь, Словакия и Молдова.
Замыкают этот список Объединенные Арабские Эмираты.
Среди иностранцев, которые чаще всего приезжали в Украину, стало больше турок, немцев и американцев.
Украинцы могут свободно путешествовать уже в 14 стран Евросоюза. Об этом 26 июля сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В перечень попали Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия.
Запрет на путешествия действовал для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
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