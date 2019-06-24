Полтавчане перекрыли движение перегруженным фурам, разрушающим дорогу

В Полтаве горожане перекрыли дорогу грузовикам, чтобы те не ехали через населенный пункт. Потому что это не только грохот, вибрация и дополнительная опасность на дороге, но и разрушение новенького асфальта, которого ждали с десяток лет.

Более того, в 30-градусную жару движение фур более 24 тонн через город запрещено, но на это правило перевозчикам плевать – загруженные стройматериалами фуры, чтобы не делать крюк в несколько десятков километров, сокращают путь через населенный пункт.

Один из водителей закрылся в кабине и объяснять хоть что-то отказался. Люди не отпустили его до утра, пока не приехали представители Укртрансбезопасности. А вот представители компании перевозчика приезжали ночью – предлагали людям несколько машин песка, лишь бы те разблокировали фуру. Но никто не согласился.

В сопровождении полиции, Укртрансбезопасности и местных жителей фура отправилась на взвешивание – специальные весы на въезде в город. Результат местных возмутил – вес превышает норму в два раза. После этого водитель просто сбежал.

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Правоохранители говорят: теперь накажут и водителя, и перевозчика. Полиция выпишет штраф за нарушение правил дорожного движения при перевозке груза, к тому же перевозчик возместит и поврежденный в населенном пункте асфальт.

Перевозчик Онур зарегистрирован во Львове, там говорят: о ситуации в Полтаве впервые слышат, будут ли как-то реагировать – пообещали дать ответ на официальный запрос. Но полтавчане говорят: если водители грузовиков не прекратят ездить мимо их домов – перекроют дорогу.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как под Киевом столкнулись две фуры.

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