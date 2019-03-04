Пламя и куски раскаленных пород в воздухе: в Мексике бушует вулкан Попокатепетль

В Мексике продолжается чрезвычайно бурное извержение вулкана Попокатепетль.

Ученые постоянно следят за ним с помощью специальных камер, которые передают черно-белое видео с места круглосуточно.

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Накануне извержение усилилось. Огненная гора выбрасывает в воздух пламя, пепел, газы и куски раскаленных пород. Склоном течет лава.

Вулкан расположен всего в полусотне километров от столицы страны – Мехико, где живут 20 млн. человек. Впрочем, власти утверждают, что угрозы для них нет.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Сицилии проснулся вулкан Этна.

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