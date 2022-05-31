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Охота за коллаборантами: мэр Мелитополя рассказал о подробностях взрыва в городе

Вадим Карпьяк Ведущий программы «Свобода слова» Татьяна Ковальчук выпускающий редактор

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал подробности взрыва, произошедшего накануне в городе.

По его словам, в результате взрыва в центре города пострадали два человека – это представители коллаборантов, захвативших власть в с. Терпенье в Мелитопольском районе Запорожской области.

– Пострадали два человека. Эти два человека – это представители коллаборантов, захвативших власть в Терпенье – это объединенная территориальная община вблизи города Мелитополь. Они сейчас находятся в больнице, наши героические врачи оказали им всю необходимую помощь, сегодня их жизни ничего не угрожает, но мы четко понимаем, что так, как за коллаборантами началась охота, то рашисты рано или поздно их точно зачистят, — рассказал он в эфире национального телемарафона.

Федоров отмечает, что есть две версии происхождения взрыва. Наиболее вероятно, что сами оккупанты начинают зачистку коллаборантов, которые находятся на территории города Мелитополя.

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– Мы видели такую ​​историю в 2014 году в Крыму. Тогда те, кто защищал российскую культуру, российскую политику, довольно быстро исчезли с радаров политических элит, и именно такая тенденция сейчас начинается прямо на нашей территории, — добавляет мэр.

По другой версии, действовало партизанское движение вместе с силовыми структурами Украины. Но Федоров больше склоняется к первой версии.

Напомним, утром 30 мая в центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв. Сообщалось, что пострадала племянница фейкового губернатора Запорожской области, однако эта информация не подтвердилась.

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