Помидоры черри и зелень: как выращивают екоеду в Украине
Безопасные и полезные органические овощи – становятся популярными.
Выращивать полезные и безопасные овощи взялись меньше года назад. На территории заброшенного колхоза оборудовали две теплицы площадью тысяча квадратных метров. Закупили дорогих иностранных семян и запустили круглогодичное производство органических огурцов, помидоров черри и зелени – рукколы и шпината.
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Вырастить овощи сложно и затратно. Урожайность на треть ниже, чем в обычном овощеводстве. Один квадратный метр черри дает 8 кг помидоров. Процесс требует много знаний и главное – бдительности. Ведь применять пестициды, чтобы уничтожить тлю или других вредителей, нельзя. Химические средства защиты против болезней – тоже табу.
Рынок органических продуктов в настоящее время востребован. Спрос значительно превышает предложение. В Украине всего 400 тыс. га органических земель. Это 1% от всех сельскохозяйственных угодий. И при этом мы входим в топ-20 органических производителей. Правда, 95% выращенного продаем за границу – в Европу, Японию и США.
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