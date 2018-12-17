Помидоры черри и зелень: как выращивают екоеду в Украине

Безопасные и полезные органические овощи – становятся популярными.

Выращивать полезные и безопасные овощи взялись меньше года назад. На территории заброшенного колхоза оборудовали две теплицы площадью тысяча квадратных метров. Закупили дорогих иностранных семян и запустили круглогодичное производство органических огурцов, помидоров черри и зелени – рукколы и шпината.

Смотрите: Посуда из “живой” глины: еда в ней не пригорает, а молоко не киснет

Вырастить овощи сложно и затратно. Урожайность на треть ниже, чем в обычном овощеводстве. Один квадратный метр черри дает 8 кг помидоров. Процесс требует много знаний и главное – бдительности. Ведь применять пестициды, чтобы уничтожить тлю или других вредителей, нельзя. Химические средства защиты против болезней – тоже табу.

Рынок органических продуктов в настоящее время востребован. Спрос значительно превышает предложение. В Украине всего 400 тыс. га органических земель. Это 1% от всех сельскохозяйственных угодий. И при этом мы входим в топ-20 органических производителей. Правда, 95% выращенного продаем за границу – в Европу, Японию и США.

К слову, как выбрать овощи без нитратов – беспроигрышные советы.

Опубликовано Декабрь, 17 в 17:08



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.