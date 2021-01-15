Более 1,2 тыс. аварий в сутки: снегопад в Украине вызвал пробки и ДТП
За сутки снегопада в Украине произошло более 1,2 тыс. аварий — непогода бушевала в Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской областях и в Киеве.
Худшая ситуация в Ровенской области — здесь третьи сутки снежит почти без остановки, а сегодня еще температура воздуха -10°C.
В Винницкой области выпало до полметра снега. Из-за сильного снегопада произошло около 50 ДТП. Дорожники вывели на трассы области более 200 единиц спецтехники.
Читайте: Непогода в Украине: 55 населенных пунктов остались без света
Пункты обогрева в Украине
В связи с усилением холодов в украинских городах открыли пункты обогрева. Так государство защищает незащищенные слои населения от переохлаждения.
Пункты обогрева будут обеспечены вещами первой необходимости, одноразовой посудой и едой.