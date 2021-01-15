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Более 1,2 тыс. аварий в сутки: снегопад в Украине вызвал пробки и ДТП

За сутки снегопада в Украине произошло более 1,2 тыс. аварий — непогода бушевала в Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской областях и в Киеве.

Худшая ситуация в Ровенской области — здесь третьи сутки снежит почти без остановки, а сегодня еще температура воздуха -10°C.

В Винницкой области выпало до полметра снега. Из-за сильного снегопада произошло около 50 ДТП. Дорожники вывели на трассы области более 200 единиц спецтехники.

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Пункты обогрева в Украине

В связи с усилением холодов в украинских городах открыли пункты обогрева. Так государство защищает незащищенные слои населения от переохлаждения.

Пункты обогрева будут обеспечены вещами первой необходимости, одноразовой посудой и едой.

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