Более 10 тыс. часов в эфире и до 30 млн зрителей: Факты ICTV празднуют 20-летие

Фактам ICTV – 20 лет! Именно 18 сентября в эфир вышел первый информационный выпуск с Еленой Фроляк. С маленькой студии, молодая и талантливая команда, громко заявила о себе в информационном пространстве.

Ежегодно программу Факты ICTV включают до 30 млн зрителей. За 20 лет в эфир вышли почти 34 тыс. выпусков, а это более 10 тыс. часов. Чтобы выбрать для новостей лучшие истории, мы провели более 5 тыс. планерок.

Однозначная рекордсменка эфиров главный редактор Елена Фроляк. Она ведущая с первого дня Фактов ICTV, хотя оценивает свою работу и команды не эфирными цифрами.

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В целом мы побывала в семидесяти странах, на обоих полушариях. 150 раз были в Беларуси на минских переговорах. Снимали жизнь на самом экваторе и даже северном полюсе.

Программа прошла шесть парламентских и четверо президентских выборов, были свидетелями тысячи митингов и двух революций и сейчас мы с нашими бойцами на фронте российско-украинской войны.

За 20 лет Факты ICTV рассказали множество историй о нашей стране. Они разные, как жизнь – вдохновленные и горькие, светлые и тревожные, победные и трагические. Мы пишем эту историю с любовью и большой верой в то, что Украина победит.

Также Факты ICTV рассказали, как именно они создают сюжеты для программы.

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