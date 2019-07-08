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Более 100 млн евро и санкции против России. Результаты саммита Украина – ЕС

ЕС выделяет Украине более 100 млн евро помощи на реформы и развитие Приазовья. Также обещает продолжать санкции против России. Это основные результаты саммита Украина – ЕС. Европейские лидеры приехали в Киев перед завершением своей каденции.

У европейских гостей было определенное дежавю. Утром – традиционная встреча с пятым президентом Петром Порошенко. Затем – разговоры об экономике с премьером Владимиром Гройсманом, днем ​​- длительные переговоры за закрытыми дверями с новым президентом Владимиром Зеленским. С ним много шутят. Но за улыбками – вполне серьезный разговор.

Для Брюсселя важно, чтобы Киев продлил реформы. Для Киева – чтобы Брюссель их поддержал, а еще – не отменял санкций против России. Владимир Зеленский говорит, что он понимает, что европейцы теряют деньги. Но Украина теряет значительно больше – территории, покой и людей.

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Президент Еврокомиссии был на Донбассе накануне. Вместе с Владимиром Зеленским инспектировали ход разведения войск. Но как только выехали – наши позиции обстреляли 18 раз, – говорит премьер Владимир Гройсман. За 5 лет жертв считаем тысячами.

Зеленский верит, что мира с помощью санкций, а еще переговоров в различных форматах, удастся достичь за год. Не исключает, что столько же Украине хватит, чтобы она стала полноценным членом ЕС.

Также президент пообещал европейцам бороться с коррупцией. Не исключает: вскоре Украина будет просить у Евросоюза экстрадиции топ-коррупционеров, которые бежали за границу. Правда, не уточняет, кого имеет в виду. Брюссель готов выделить под специальные программы 10 млн евро.

Европа утверждает, что будет оставаться на стороне Украины. Правда, политики, которые прибыли в Киев, признают: их каденция вскоре заканчивается. Поэтому расслабляться Киеву нельзя.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что пресс-служба Гройсмана объяснила, почему Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит с ЕС.

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