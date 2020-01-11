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Более 101 тыс. человек в Украине за неделю заболели ОРВИ и гриппом

За неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболели более 101 тыс. человек. Большинство из них – это дети в возрасте до 17 лет.

Такие данные приводит Министерство здравоохранения. Успокаивают, что эпидемии нет, но напоминают, что лучшая профилактика гриппа – это ежегодная вакцинация.

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В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано более 1,5 тыс. человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 229 тыс. человек.

Важна и профилактика. Медики советуют придерживаться простых правил, избегать контакта с больным, часто мыть руки и проветривать помещение. А в случае болезни не заниматься самолечением.

Напомним, в Ровно одномесячный ребенок умер от коклюша.

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