Более 20 видов: как производят крафтовые сыры на Черкасчине и цена
Кротен, шевретта, моцарелла и рикотта. В общем два десятка крафтовых сыров варят в небольшом селе Первомайском Черкасской области. Семья переселенцев из Крыма сначала открыла здесь семейную сыроварню, а сейчас на ее основе создала целый кооператив.
Виктория и Игорь прошли обучение у специалистов, приобрели собственную лабораторию и взялись за экологическое сыроварение по французским и итальянским технологиям. Баварец с темным пивом, сыр из козьего молока, выдержанный Голландец, сыр с пажитника с тонким ореховым вкусом, кротен, Шевр, буратта, халуми. По принципу натурального сыроварения изготавливают более 20 видов крафтовых сыров.
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Моцарелла Казацкая – коронный и популярный сыр. Именно с ним супруги вышли на рынок. За сутки этого вида продукта могут приготовить до 30 килограммов.
Продукцию Госпожа Козы поставляют в магазины и рестораны Черкасс. Средняя цена за килограмм моцареллы – 210 гривен, твердого коровьего сыра от 260 гривен, козьего – от 350. Семья мечтает о собственном магазине.
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