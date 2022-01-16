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Более 20 виноделов и тысячи туристов: в Мукачево закончился фестиваль Червене вино

Светлана Ковбиця

На Закарпатье в Мукачево проходит громкий фестиваль Червене вино. 22 лучших частных винодела края привезли сюда тысячи литров натурального напитка. Вино здесь десятков сортов, молодое и выдержанное, на разный вкус и кошелек.

Нынешний фестиваль уже 27-й. В прошлом году через пандемию коронавируса он прошел онлайн – работала дегустационная комиссия, которая выбрала лучшие домашние вина Закарпатья.

В этом году в Мукачево рискнули и снова организовали грандиозный винный праздник — самый большой в Украине. Правда, с определенными ограничениями.

— Все, кто присутствует со стороны продавцов, обязательно должны иметь либо сертификат вакцинации, либо свежий ПЦР-тест. Среди посетителей периодически проводится проверка, – рассказывает координатор фестиваля Александр Шершун.

Прошлогодний урожай винограда неплох, говорят виноделы. Весна была холодной и дождливой, но солнечная осень все поправила — добавила гроздьям сахара и особенного аромата и вкуса. Поэтому вино качественное, вкусное и даже полезное.

Туристы на фестивале дегустируют его бесплатно. А вот бутылка стоит от 100 до 500 гривен.

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