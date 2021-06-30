Более 3 млн прививок в мире и отмена карантинных ограничений: Covid-19 в мире

В мире сделали уже более трех миллиардов прививок против коронавируса. Такие данные предоставляет агентство Bloomberg, которое отслеживает ситуацию в 180 странах.

Благодаря вакцинации Франция сегодня отменила последние карантинные ограничения. Первую дозу получила уже половина населения, а две прививки — около трети жителей.

В стране сейчас свободно работают рестораны, бары, кинотеатры, магазины, музеи, гостиницы, библиотеки, церкви, тренажерные залы и органы государственного управления.

Также можно проводить спортивные мероприятия, фестивали и концерты под открытым небом. Участникам необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус, документ о выздоровлении или вакцинации, если в мероприятии принимают участие более 1 тыс. человек.

В то же время Европейский Союз с 1 июля позволит свободный въезд туристам еще из 12 стран, однако Украины пока в этом списке нет.

В России же продолжает бушевать индийский штамм коронавируса Дельта. За прошлые сутки на территории государства зафиксировали более 21 тыс. инфицированных. Очевидно, что вакцинация препаратом Спутник V не дала желаемого результата.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.