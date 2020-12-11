Более 3 тыс. смертей в США и почти 30 тыс. заражений в Германии: новые антирекорды Covid-19

Пандемия коронавируса в мире не утихает. В частности, в США зафиксировали рекордную суточную смертность — умерли 3 054 человека. Американские СМИ подсчитали, что количество смертей от коронавируса в Штатах превысило боевые потери во Второй мировой войне.

Растет число инфицированных и в некоторых европейских странах. В Великобритании — более 20 тыс. случаев за сутки. Существенно ускорилось заражение в Лондоне. Власти считают, что не видят реальной картины, и теперь будут делать больше тестов школьникам.

В Германии второй день подряд рекорд новых случаев — почти 30 тыс. больных. В стране хотят закрыть магазины до середины января и продлить школьные каникулы.

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Дания после рекордного числа заражений усилила карантин для еще трети своей территории. А во Франции вернут комендантский час с 20.00 до 06.00.

Распространение коронавируса никак не удается взять под контроль в России. За сутки здесь более 28 тыс. заражений и рекордные 613 смертей. Поэтому в РФ начали массовую вакцинацию препаратом собственного производства.

Между тем советники управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США проголосовали за использование вакцины против Covid-19 компаний Pfizer и BioTech. Окончательное разрешение ожидается в ближайшие дни.

Массовая иммунизация в Штатах начнется не раньше весны. А к нормальной жизни американцы смогут вернуться не раньше, чем через полгода.

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