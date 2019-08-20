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Более 30 украинских моряков учатся в Балтиморе управлять катерами класса Айленд

В Балтиморе сейчас учатся украинские моряки – управлять теми двумя катерами, которые скоро поплывут в Украину, как подарок Америки.

Катера типа Айленд США передали Украине еще в прошлом году. Это – была первая прямая закупка правительством Украины военного оборудования у американского правительства. Но они так и остались в порту штата Мэриленд, их надо было переоборудовать, и подготовить экипаж. И вот в этом месяце обучение началось.

Всего с Украины прибыло более 30 моряков. Обучение продолжаются с понедельника по пятницу. Сначала теория в классах – потом практика на воде. Украинские моряки говорят: задача перед ними стоит важная – не только научиться оперировать американскими катерами, но и иметь возможность передать полученные знания дальше, если экипаж будет меняться.

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В общем, говорят, в материальной части различий не очень много, все катера чем-то похожи, поэтому научиться управлять американскими, легко. Единственное – все на английском, а также процедуры, подготовка, так называемый чеклист, выполнения задач у американцев другие. Но оснащение катера способствует эффективности экипажа.

Катера назвали в честь освобожденных украинских городов Славянск и Старобельск. Командир одного из них Дамир Аулин рассказывает: нередко приходится объяснять американским коллегам, что же происходит в Украине.

Он был одним из курсантов Севастопольского института, в марте 2014 спели гимн Украины, когда на плацу поднимали российский флаг. Впоследствии Дамир оставил оккупированный Крым и отправился в Одессу, чтобы служить украинским ВМС. Говорит: не понимает тех, кто остался.

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