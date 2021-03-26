Более 300 тыс. компаний Украины объединились и выступают за уменьшение тарифа транзакций

В Украине тариф за расчеты платежными карточками завышен в шесть раз по сравнению со странами ЕС. Об этом заявляют представители ритейла, ресторанов и всей сферы услуг.

Сейчас каждое бизнес-учреждение в Украине должно отчислять в среднем 2% с цены товара или услуги в пользу банков, тогда как в странах ЕС этот показатель ограничен законодательством и составляет максимум 0,3%.

Количество безналичных расчетов растет, а с ними меняется и размер комиссии банков, объясняют представители бизнеса. Говорят, что это не способствует и развитию сети терминалов.

Мы прекрасно понимаем, что часть бизнеса сегодня не использует значительное количество pos-терминалов потому, что это дорого для них, — рассказывает руководитель юридического отдела Ассоциации ритейлеров Украины Наталья Петровская.

Поэтому в целом более 300 тыс. компаний объединились и выступают за согласование украинского законодательства с нормами ЕС и просят парламент уменьшить стоимость оплаты за такие сделки. Особенно это актуально сейчас, когда бизнес находится в условиях карантина.

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