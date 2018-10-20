Факты / Видео / Украина / Более 5 тонн овощей для животных: в Черкасском зоопарке устроили День тыквы/

Более 5 тонн овощей для животных: в Черкасском зоопарке устроили День тыквы

День тыквы сегодня устроили в Черкасском зоопарке. Туда закупили и передали более пяти тонн осеннего овоща. Трапеза превратилась в настоящий праздник для животных и для посетителей.

Животным тыкву подавали в ярких композициях в тыквенных корзинах, выкатывали их целыми и смешивали с любимым лакомством зверей.

ЧитайтеБесплатные учебники и уроки в зоопарке. Что Украине следует позаимствовать у лучших школ мира

Для гостей зоопарка сварили тыквенную кашу, угощали чаем и приглашали в яркие тематические фотозоны.

Тыкв зоопарку в этом году досталось больше пяти тысяч. Хватит кормить животных до самого нового года.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Черкассах горел зоопарк.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Фастове из глубокой ловушки спасли двух собак
Часть питомцев пришлось выпустить на волю: в Черкассах горел зоопарк
Бессмертие и квадратный зрачок: топ – 20 невероятных фактов о животных
Как выбрать домашнее животное для себя и ребенка
Убивают беременными и вырезают плод. Как остановить уничтожение китов
Во Франции конь сбежал с гонок и ворвался в кафе
Чипируют и ищут хозяев: как в Польше спасают бездомных животных
Ведмідь
Туша застреленного медведя едва не убила охотника

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка