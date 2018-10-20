Более 5 тонн овощей для животных: в Черкасском зоопарке устроили День тыквы

День тыквы сегодня устроили в Черкасском зоопарке. Туда закупили и передали более пяти тонн осеннего овоща. Трапеза превратилась в настоящий праздник для животных и для посетителей.

Животным тыкву подавали в ярких композициях в тыквенных корзинах, выкатывали их целыми и смешивали с любимым лакомством зверей.

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Для гостей зоопарка сварили тыквенную кашу, угощали чаем и приглашали в яркие тематические фотозоны.

Тыкв зоопарку в этом году досталось больше пяти тысяч. Хватит кормить животных до самого нового года.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Черкассах горел зоопарк.

Опубликовано Октябрь, 20 в 19:30



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