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Более 5 тыс. собак 200 пород: в Киеве проходит выставка Киевская Русь

В Киеве стартовала крупнейшая в стране международная выставка собак Киевская Русь 2019. Это самое масштабное событие такого рода в Украине. Похвастаться своими любимцами сюда съехались отовсюду.

Всего было представлено более 5 тыс. псов, более 200 пород.

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На специальной площадке дружбы – так ее назвали организаторы – терапевты вместе с обученными собаками проводили бесплатные реабилитационные тренинги для детей с инвалидностью.

Для ценителей экзотической и спортивной дрессировки здесь провели соревнования по кинологическому фристайлу. Это такие танцы с собаками. Также собаководы могли побороться за Хрустальный кубок – получит его самый вежливый пес.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве прошла выставка кошек Pro Plan Grand Prix 2019.

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